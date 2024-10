Conmovedor relato de profesora de Sofía Delgado sobre sus últimos momentos en el colegio

Tras una semana del doloroso hallazgo del cuerpo de Sofía Delgado , la niña de 12 años que fue reportada desaparecida el pasado domingo 29 de septiembre después de salir de su hogar en búsqueda de un champú para su perrito, la comunidad de Villagorgona, en Valle del Cauca, continúa conmocionada.

Entre el dolor y la exigencia de justicia, se han alzado voces que recuerdan con cariño a la pequeña, y una de las más emotivas ha sido la de su profesora, Lady Carpio, quien ha compartido un conmovedor relato sobre los últimos días de Sofía en el colegio.

En entrevista para el canal La Red Viral, la docente recordó el tiempo que pasó con la menor desde que ingresó a cursar quinto año este 2024: "Ella siempre estaba al tanto de que su grupo produjera buenos resultados", señaló Carpio, resaltando el poder de liderazgo que tenía Sofía a tan solo sus 12 años.

Además, resaltó la constante compañía de la mamá de Sofía con su hijo y su atención a lo que ocurriera en la jornada escolar. "Nunca estaba sola, siempre en compañía de su mamá", enfatizó la docente de la menor.

El día en que desapareció la pequeña, la mamá le transmitió su preocupación a la profesora, pidiéndole ayuda para encontrarla: "Desde el primer día, doña Leidy estaba devastada, me decía: ‘Profe, mi niña, no sé qué hacer, no puedo dormir’. Fue un dolor indescriptible".

La profesora también expresó su preocupación por el bienestar emocional de los compañeros de Sofía, quienes han quedado profundamente marcados por su muerte. Carpio hizo un llamado a las autoridades educativas para que brinden apoyo psicológico a los estudiantes, destacando la necesidad de que los niños puedan expresar sus emociones ante esta pérdida tan traumática.

Finalmente, la docente alertó sobre los peligros que enfrentan los menores en la comunidad, especialmente ante el acoso de individuos que buscan aprovecharse de ellos. Carpio señaló que varios padres ya han presentado denuncias, pero lamentó que muchos sientan que no se están tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus hijos.