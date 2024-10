Contundente mensaje de la esposa de Brayan Campo a mamá de Sofía Delgado

Evelyn Rodas, esposa de Brayan Campo , confeso feminicida de Sofía Delgado , una niña de 12 años desaparecida el 29 de septiembre mientras iba a comprar un champú, compartió su desgarradora experiencia en una entrevista con Jay Alarcón, un conocido creador de contenido en redes sociales.

Rodas reveló el devastador momento en que su esposo le confesó haber matado a Sofía, una revelación que ha conmocionado aún más a la opinión pública. Entre lágrimas, Evelyn relató cómo, tras días de incertidumbre, finalmente descubrió la verdad sobre el asesinato.

"Ese día le volví a preguntar si tenía algo que ver con la muerte de la niña. Bajó la mirada y volteó a otro lado, ahí supe la verdad. Yo le quería pegar, le quería pegar", confesó Rodas, enfatizando el impacto emocional que tuvo esta revelación en su vida.

Además de defender su propia inocencia, Rodas dirigió un mensaje a Lady Zúñiga, madre de la pequeña asesinada en Candelaria, Valle del Cauca.

"A la señora Lady quiero pedirle una disculpa en nombre de Brayan, porque no me parece justo lo que hizo. Hubiera preferido que me matara a mí y no a una niña, porque yo también soy mamá y también tengo a mi hija y también se llama Sofía", expresó, reflejando el dolor y la empatía de una madre.

Rodas continuó lamentando la situación, asegurando que siempre había sido amable con Lady Zúñiga, a quien solo conocía de saludos. "Lo lamento mucho, mucho. Le pido disculpas en nombre de él", concluyó, dejando entrever su profundo sentido de pérdida y la tristeza por el trágico destino de la niña.