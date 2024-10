La fría actitud de Brayan Campo el día que asesinó a Sofía Delgado: lo revela su pareja

Evelyn Rodas, la pareja de Brayan Campo , quien confesó ser asesino de Sofía Delgado , habló por primera vez y compartió su versión de los hechos.

En sus declaraciones Rodas reveló el frío comportamiento que tuvo Campo el mismo día que mató a la menor.

Todo ocurrió el pasado 28 de septiembre el día que desapareció la pequeña de 12 años cuando salió a comprar un shampoo para su perrito. Él, que tenía un local de veterinaria, ingresa a la niña con engaños, ofreciéndole unos collares para mascotas y fue cuando la raptó.

En su relato Evelyn Rodas reveló detalles de lo que pasó ese día y de la fría actitud que tuvo Campo luego de matar a la menor.

Publicidad

"Él llegó a la casa a almorzar, comió completamente normal, luego del almuerzo él llevó a mi mamá a la casa, porque mi mamá estaba aquí con nosotros. Fue y la llevó y en unos minutos me dijo ya vengo, voy donde el mecánico y él no recuerda haberme dicho esa mentira. Ahora tú le preguntas y él no recuera, pero él me dijo eso y se fue", contó la mujer.

Antes de almorzar Campo habría asesinado a la menor, y luego cuando le dijo a su pareja que iba al mecánico se cree que fue cuando el hombre intentó esconder su cuerpo en un lote.

Publicidad

Rodas agregó que a los 15 o 20 minutos él regresó a la casa y, "estaba completamente normal, se acostó un rato, se duchó y nos acostamos a ver películas".

Vea aquí la entrevista completa:

Durante la conversación, Evelyn Rodas reveló que Brayan Campo ya tenía antecedentes antes del crimen de Sofía Delgado. Sin embargo, según la mujer, él siempre le aseguraba que estaba siendo incriminado injustamente.

"La excusa de él siempre era que lo querían involucrar por el caso anterior que tenía, del cual yo estaba enterada", explicó Rodas, quien indicó que Campo le decía que ese proceso había sido una "trampa" en su contra.