Versiones de Brayan Campo y su esposa enredan caso de Sofía Delgado, ¿se contradicen?

El país se encuentra de luto luego de conocerse el pasado jueves, 17 de octubre, la pequeña Sofía Delgado , con tan solo 12 años, fue asesinada por uno de sus vecinos cuando se dirigía a comprar un champú para su perrito, en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca.

Fue así como Brayan Campo confesó ser el autor del feminicidio que tiñó de dolor no solo a una familia, sino a miles de colombianos, por lo que hace algunas horas salieron los detalles de la investigación, de la que se pensaba ya no estaba vinculada la esposa del confeso asesino de la menor, Evelyn Julieth Rodas.

Sin embargo, en diálogo con Noticias Caracol el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía de Cali, dio más información respecto a las declaraciones del autor del crimen y su esposa.

"Fue un acuerdo que se hizo inicialmente con Fiscalía, pero ese acuerdo tiene que ser avalado por un juez, ella sigue vinculada al proceso. El juez tomará la decisión si vuelve a dejarla privada de la libertad o si sigue vinculada con libertad", señaló el coronel Oviedo sobre la esposa de Campo, de quien el confeso asesino había señalado que "no tiene conocimiento del evento".

Las contradicciones en las versiones de Brayan Campo y Evelyn Rodas

Según el coronel Carlos Oviedo, durante los interrogatorios se dieron inconsistencias que sugieren posibles contradicciones. Campo aseguró que su esposa no tenía conocimiento del crimen, afirmando que ella no sabía lo que él había hecho ese día. Sin embargo, al entrevistar a la mujer, su relato sobre los movimientos de Campo antes y después del asesinato no coincidieron con lo que él había declarado.

“Cuando se da la orden de captura a la compañera sentimental encontramos unas contradicciones. El fiscal determina las evidencias y el interrogatorio que le hace al capturado. El juez determinará la no participación o participación de la compañera sentimental de este hombre”, especificó Oviedo.

Además, señaló que, según las declaraciones dadas por la pareja, aquellas contradicciones tienen que ver específicamente con la hora de llegada y salida de Brayan Campo de su casa el día en que la pequeña Sofía Delgado fue reportada como desaparecida por su familia tras salir por un champú.

"Empieza a haber una contradicción entre lo que nos dice la compañera sentimental y la versión de él. La ropa que él tenía. Esto empezó a generar una duda a los investigadores, que se entregaron al fiscal para que él, con estas evidencias, nos entregara las órdenes de allanamiento y la orden de captura", enfatizó el coronel.

A pesar de que la esposa de Campo fue dejada en libertad tras su captura el 16 de octubre, sigue vinculada a la investigación. Las autoridades continúan analizando más pruebas y evidencias para determinar si la mujer estuvo involucrada o si efectivamente desconocía los hechos.

Papá de Sofía Delgado contó que habló con Evelyn Rodas cuando la niña estaba desaparecida

La libertad de Evelyn Rodas sigue en duda no solo por parte de las autoridades, sino que los familiares de la pequeña también tienen fuertes dudas sobre su conocimiento del crimen. En diálogo con W Radio, Cristian Delgado, padre de Sofía, relató que durante los 19 días de búsqueda de la menor le preguntó a la esposa de Brayan Campo si tenía conocimiento sobre su paradero: "nunca decía nada. Que no sabía nada, que no la había visto”.

Delgado también contó que ni Rodas ni Campo eran de confianza, refiriéndose a que eran nuevos en el sector, por lo que "los veían en el local, pero no se conocían", señaló el papá de la menor víctima de feminicidio. "Ellos eran nuevos", afirmó.