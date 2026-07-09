¿Conoce los requisitos para circular en motocicleta eléctrica por Cali?

Un accidente de tránsito que dejó tres personas lesionadas, entre ellas una menor de edad, reabrió el debate sobre la circulación de motocicletas eléctricas en Cali.

El hecho ocurrió en la carrera 10 con calle 25, en el barrio Obrero, en el centro de la ciudad, y llevó a las autoridades a anunciar un refuerzo de los operativos de control.

El capitán Luis Fernando Escobar Nieto, subsecretario de Movilidad de Cali, explicó que el siniestro ocurrió cuando una motocicleta eléctrica transitaba por el mismo carril que otros vehículos.

“Una motocicleta eléctrica que estaba compartiendo el carril con los vehículos, al parecer, no es observada por un vehículo volqueta doble troque y la arrolla. Tres personas heridas, algunas con heridas de consideración”, señaló.



Tras el accidente, la Secretaría de Movilidad reiteró que las motocicletas eléctricas que pesen más de 60 kilogramos y superen los 40 kilómetros por hora deben cumplir los mismos requisitos que una motocicleta convencional.

“Debe portar los documentos exactamente igual que una motocicleta normal, debe tener mínimo pase A1, debe hacer el curso de conducción, portar el SOAT y tener la revisión técnico-mecánica cuando corresponda”, explicó el secretario de Movilidad, Sergio Moncayo.

Las autoridades precisaron que durante los controles verificarán la documentación de los conductores, las características técnicas de estos vehículos y el cumplimiento de las medidas de seguridad.

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Además, recordaron que las motocicletas eléctricas que superen los 60 kilogramos y los 40 kilómetros por hora no podrán circular por el carril exclusivo del MIO.