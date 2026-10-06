Construcción de la Estación Central del MIO en Cali tendría una duración de 18 meses

Ya se completan 12 días de la intervención en el centro de Cali, para hacer una transformación del sector de Ciudad Paraíso, y en el marco de estas acciones comenzaron las obras de construcción de la Estación Central del Mío, un proyecto que busca movilizar alrededor de 90.000 pasajeros que diariamente visitan esta zona de la ciudad.

Este martes, el alcalde Alejandro Eder, nuevamente estuvo en el lugar para verificar como avanza la intervención y dio detalles de lo que representa esta obra no sólo para la movilidad de los caleños, sino para la economía del sitio.

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"Fusionamos seis manzanas de este sector de la ciudad y hoy estamos construyendo la Estación Central del MIO. Será la estación más grande de toda la ciudad, 90.000 metros cuadrados, va a movilizar más de 90.000 pasajeros diarios y va a tener un centro comercial moderno, por el que pasarán 45.000 personas diarias. Esto va a conducir a que el centro de Cali se vuelva el principal motor de desarrollo de nuestra ciudad", indicó el alcalde.

El mandatario caleño también convocó a diferentes empresas, comerciantes y emprendedores de la ciudad para invertir en este proyecto de transformación. Aseguró que ya se están gestionando alivios tributarios para dinamizar la economía en esta zona.



"Tenemos ya algunos aprobados, los beneficios tributarios para que empresas nuevas que se instalen en el barrio Obrero que queda a cinco cuadras de aquí, en Ciudad Paraíso o en el centro alrededor de la Plaza Cayzedo, van a tener beneficios de cero ICA, cero predial por 10 años. Empresas nuevas de tecnología, de industrias culturales, pero también para que lleguen nuevas empresas", añadió.

La obra de la Estación Central del MIO se está construyendo en un lote ubicado entre las carreras 10 y 12 y las calles 13 y 15, y se contempla que su construcción dure aproximadamente 18 meses.

