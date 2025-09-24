MIO Cable ya cuenta con cabinas exclusivas para mujeres en Cali

Desde esta semana, seis cabinas del MIO Cable en Cali están destinadas al transporte exclusivo de mujeres. La medida se suma a la estrategia que ya funciona en 30 buses articulados del MIO y busca brindar mayor seguridad y confianza a las pasajeras.

La innovación, pionera en sistemas de transporte aerosuspendido en Colombia, llega en el marco de los 10 años de operación del MIO Cable. Este servicio conecta a la Comuna 20 con el resto de la ciudad y se ha convertido en un eje clave de movilidad en la ladera occidental.

Las nuevas cabinas se distinguen con franjas de color rosa, que se suman a las tradicionales de color azul. Al igual que en los buses del MIO, las mujeres podrán viajar acompañadas de niños menores de 12 años en estos espacios exclusivos.

El sistema de transporte cuenta con 60 cabinas, de las cuales operan 40 según la demanda actual. Gracias a la frecuencia del servicio, las cabinas exclusivas para mujeres pasarán en promedio cada cuatro minutos, garantizando continuidad en la operación.



Cable MIO rosa en Cal8i. Foto: suministrada.

“Queremos que las mujeres viajen unidas, tranquilas y con confianza. Este es un espacio pensado para ellas y para proteger sus recorridos diarios”, afirmó Andrea Rodríguez, jefa de Cultura y Gestión Social de Metro Cali.

