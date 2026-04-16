Cuatro menores habrían sido secuestrados en incursión de las disidencias en zona rural de Jamundí

Momentos de tensión se vivieron en el corregimiento de Villa Paz, en Jamundí, Valle del Cauca, luego de que, dos camionetas con hombres armados ingresaran a la zona realizando grafitis y portando fusiles.
Según información preliminar, los hombres se habrían llevado algunos menores de edad, entre los 15 y 17 años, a quienes obligaron a subir a uno de los vehículos para luego huir con rumbo desconocido.
Por ahora, las versiones apuntan a un posible secuestro, aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente lo ocurrido ni han entregado un balance preciso de los hechos.
Villa Paz es uno de los corregimientos más grandes de Jamundí, ubicado a aproximadamente 35 minutos del casco urbano y es una zona donde hace presencia integrantes de las disidencias de las Farc.
La situación ha generado preocupación entre los habitantes, mientras se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades que permita esclarecer lo sucedido.