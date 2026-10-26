Denuncian que habitantes de calle estarían saqueando colegios en el centro de Cali

Continúa la incomodidad por parte de los vecinos del sector de Ciudad Paraíso en el centro de Cali, que están denunciando que los habitantes de calle que permanecían en los barrios El Calvario, San Pascual y Sucre ahora se están trasladando hacia sus comunas, por la operación Cristo Rey, que sigue adelantándose en esta zona.

Ahora, son los habitantes del barrio San Bosco, los que salieron a protestar en la mañana de este lunes, sobre la carrera 15 con calle Novena, exigiendo soluciones a esta situación, pues aseguran que debido al trasladarse a sus barrios se han incrementado considerablemente la inseguridad en la zona.

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La mayor preocupación está en los entornos escolares, pues la comunidad denuncia que estas personas en condición de calle estarían ubicándose en los alrededores del colegio Santa Librada, en el colegio San Juan Bosco y otras instituciones. Incluso, ya estarían saqueando los elementos de valor al interior de estas escuelas.

"Está muy salido de control esto, porque se han metido a robar los computadores, los video beam, y los televisores. La iglesia de San Bosco, la gente no puede entrar, porque todos los habitantes de la calle están acostados afuera. Es impresionante, el colegio de San Bosco también, los habitantes de calle rompieronlas puertas para meterse a robar adentro", señaló Alexis Arbeláez, es vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de San Bosco.



Otra de las problemáticas que se están presentando es el vandalismo a la red eléctrica del sector, asegurando que en varias ocasiones sus casas se quedan sin energía, porque estas personas estarían robando el cableado.

"Estamos inundados de habitantes de calle, hemos tenido robos constantes en el barrio y nos han dejado en muchos sectores sin energía, también hay mucha problemáticas por las basuras en la calle, los malos olores, inseguridad para nuestros niños. Hacia Jovita, también en la calle Octava", señaló otra de las manifestantes.

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Tras el plantón que adelantó la comunidad, se inició una una mesa de negociación entre los manifestantes y la alcaldía, liderada por la secretaria de Participación Ciudadana Juana Cataño y la secretaria de Bienestar Social Nigeria Rentería, para encontrar una solución pronta a esta situación.