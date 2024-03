Denuncian presunto caso de abuso sexual por parte de funcionario de la alcaldía de Candelaria, Valle

Un escándalo de un presunto caso de abuso sexual se conoció en el municipio de Candelaria, Valle. Las graves denuncias serían contra un asesor de despacho de la alcaldía. Al parecer, el funcionario público accedió a una mujer de 39 años en hechos que se habrían presentado el pasado 18 de febrero.

La víctima interpuso la denuncia en la Fiscalía, y según el relato de los hechos, el hombre la habría abusado en las instalaciones de la alcaldía de este municipio después de departir en la feria. Ella le había solicitado ir hasta un baño.

“Cuando llegamos al segundo piso, y me doy cuenta de que los baños de segundo piso están fuera de servicio, y este señor vuelve otra vez a intentar besarme y me toma de la mano, y me lleva con fuerza a una de las oficinas, exactamente no sé si era la segunda o tercera oficina, este señor lo que hace es arrinconarme y de una me metió su mano dentro mi pantalón tocando mis partes íntimas”, dice el documento que reposa en la fiscalía.

La víctima aseguró que desesperada se acercó a la alcaldía para dar a conocer el caso con altos funcionarios de la administración municipal, pero manifestó que en la búsqueda de ayuda, lo único que encontró fue que la dejaran sola en medio del proceso legal.

“Hace prácticamente un mes, tuve una situación de abuso sexual, con los días decido hacer la respectiva denuncia, hablo de cara a cara con la señora alcaldesa del municipio de Candelaria, pero esto parece ser que no tiene ninguna importancia, ya que el señor que cometió esta grave falta, sigue teniendo su vida completamente normal”, relato la mujer.

En el mismo relato explicó que, una vez cometido el hecho, retornaron hacia el parque principal donde se estaba llevando a cabo uno de los eventos de la feria de Candelaria. Entonces, asegura que sintió temor a que las demás personas con las que estaban el día de los hechos se dieran cuenta lo que había ocurrido, aunque su verdadera tortura apenas empezaba.

“A mí me están tratando como si yo hubiera sido la culpable de los hechos, cuando en realidad soy la víctima. Aunque si da temor cuando te enfrentas a esto, hago público esto porque no quiero que esto me suceda de nuevo a mí y a ninguna mujer, es bastante frustrante, porque uno se estabiliza y se deprime, es muy triste que este tipo de personas que trabajan con el gobierno se aprovechen de su poder”, dijo la víctima.

Entre tanto, el cabildante Alfredo Cadena, del Pacto Histórico, le hizo un llamado a la oficina de control interno de la alcaldía y la personería para que tomen cartas sobre el asunto y suspendan al funcionario.

“Aquí en esta alcaldía trabaja un presunto violador, Óscar Tamayo, presuntamente abusó sexualmente de una candelareña, aquí dentro de este edificio de la alcaldía municipal. En este caso se tiene que hacer justicia. Le hago un llamado a la alcaldesa para que haga un lado a este señor que ostenta el cargo de asesor de despacho, un alto funcionario dentro de la administración municipal con esta presunta acusación no puede estar en el cargo.”, dijo Cadena.

La mujer actualmente se encuentra sometida a procesos psicológicos por el daño que le generó el presunto abuso sexual por parte del funcionario público.