Disturbios en la vía Panamericana; Policía intenta levantar bloqueo de manifestantes

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento de Orden Público de la Policía – UNDMO – intenta despejar la vía Panamericana, bloqueada por indígenas de la comunidad Misak en el sector La María, municipio de Piendamó. Desde la tarde del miércoles 7 de agosto los manifestantes se tomaron la carretera entre Cali y Popayán para reclamar al Gobierno Nacional el cumplimiento de acuerdos relacionados con tierras y proyectos agrícolas entre otros.

Los policías de la UNDMO lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que durante toda la noche se enfrentaron a conductores de vehículos que intentaban salir o llegar a la capital del Cauca. “

No están dejando pasar ambulancia, la gente se está muriendo acá y no pasa nada, aquí estamos alegando porque no respetan los derechos humanos”, manifestó un transportador que se encontraba en la vía.

Pérdidas del comercio por bloqueos en vía Panamericana

Gremios económicos del Cauca aseguran que los 40 bloqueos que se han presentado este año en la vía tiene en crisis la economía del departamento. Las pérdidas para hoteles, restaurantes, y comerciantes de Popayán superan los $6.000 millones.

El viceministro del Interior, Diego Cancino, dijo que está avanzando en un diálogo con las comunidades indígenas del Cauca que han protagonizados estos bloqueos.|