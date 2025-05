Embargarán a conductores que evadan puestos de control de tránsito en Cali

La Secretaría de Movilidad de Cali anunció que embargará vehículos y motocicletas a quienes evadan puesto de control de tránsito. El secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, advirtió que, si no se puede embargar el vehículo, se embargarán las cuentas bancarias de los infractores.

“Seguimos avanzando con medidas firmes para proteger la vida en la calle, tanto de nuestros agentes, como la de todos los caleños. Hoy anunciamos que priorizaremos, con urgencia absoluta, las medidas de embargo de todos aquellos que se fugan de un puesto de control, Si no es posible embargar el vehículo directamente, se actuará sobre cuentas bancarias, salarios u otros bienes a nombre del infractor”, dijo Orozco.

El secretario enfatizó que estas acciones no darán lugar a negociaciones ni indulgencias con los infractores.

“Estas no son defensas vacías, están entre nuestras facultades de ley. Respetar las normas no es un chiste, respetar a la ciudad y a las autoridades es un deber. No nos ganarán los vivos y los irresponsables en esta ciudad. Con esta Alcaldía, el respeto a la norma en la calle no se negocia, se exige y se hace cumplir", expresó el funcionario.

Desde la Secretaría de Movilidad afirmaron que esta decisión busca frenar las agresiones contra los agentes de tránsito que se han venido registrando con aumento en la ciudad. En el 2025 se han registrado mas de 40 casos.