Emcali anuncia nuevas inversiones en acueducto energía y telecomunicaciones

Las Empresas Públicas Municipales de Cali, EMCALI, celebró este jueves 95 años de historia anunciando una nueva etapa de transformación, que consiste en inversiones para modernizar los servicios de acueducto, energía y telecomunicaciones en la capital vallecaucana, con el propósito de fortalecer su infraestructura y proyectarse como una empresa pública más eficiente y sostenible.

La entidad, fundada el 18 de junio de 1931, llegó a este aniversario convertida en uno de los principales patrimonios públicos de Cali y del suroccidente colombiano, luego de acompañar durante casi un siglo el crecimiento urbano, económico y social de la capital vallecaucana.

Hoy, cerca de cumplir un siglo de existencia, EMCALI presta servicios de acueducto, alcantarillado, energía y telecomunicaciones en Cali y municipios vecinos como Jamundí, Yumbo, Puerto Tejada, Palmira y Candelaria, mientras avanza en una nueva estrategia de modernización.

En materia de acueducto y alcantarillado, la empresa ha invertido más de 35 mil millones de pesos para actualizar redes que acumulaban más de tres décadas de rezago. Actualmente, 28,7 kilómetros de infraestructura han sido renovados, beneficiando a 38 barrios de Cali. Además, la compañía cuenta con una red de 3.155 kilómetros de acueducto y 3.537 kilómetros de alcantarillado, que atiende a más de 731 mil usuarios.



En el sector energético, EMCALI impulsa proyectos orientados a combatir la pobreza energética y modernizar el sistema eléctrico de la ciudad. Entre ellos se destaca una inversión de 36.800 millones de pesos para que cerca de 2.000 hogares de Llano Verde y Potrero Grande sean energéticamente sostenibles. A esto se suma la modernización del alumbrado público con tecnología LED, que ya alcanza el 30 % de avance, beneficiando a 127 barrios, 52 parques, 21 estaciones del MIO y ocho corregimientos.

Las telecomunicaciones también forman parte de la apuesta de transformación. La empresa adelanta una migración acelerada hacia la fibra óptica y actualmente cuenta con una cobertura del 92 % en Cali. Cerca de 196 mil usuarios acceden a servicios de internet, telefonía y televisión, en medio de una estrategia orientada a fortalecer la sostenibilidad financiera y tecnológica de esta unidad de negocio.

“Porque, más allá de las cifras y las obras, la empresa ha sido durante 95 años una aliada del desarrollo de Cali. Su historia se ha construido al ritmo de la ciudad, acompañando a generaciones de caleños y adaptándose a los desafíos de cada época", destacó Roger Mina, gerente general de EMCALI.

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Finalmente, y a cinco años de llegar a su centenario, EMCALI celebra su aniversario con inversiones y proyectos que buscan consolidar una empresa moderna, eficiente y cercana a la ciudadanía, convencida de que las mejores páginas de su historia aún están por escribirse.