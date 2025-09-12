Emergencia en el norte del Cauca: siete personas atrapadas en mina de Santander de Quilichao

Desde la madrugada de este viernes 12 de septiembre se registra una emergencia en zona rural del municipio de Santander de Quilichao, Cauca.

Siete mineros quedaron atrapados en un socavón ubicado en la vereda Brasilia del corregimiento San Antonio, por cuenta de un deslizamiento de tierra.

Los organismos de socorro adelantan a esta hora una operación de rescate de los mineros, en medio de la inestabilidad del terreno, mientras sus familiares permanecen en los alrededores ayudando a los socorristas, medio de la angustia.

“El agua esta subiendo su nivel y podría inundar completamente la mina”, explicó uno de los testigos desde el lugar de la emergencia.

Por esta razón, los rescatistas están pidiendo apoyo con motobombas para evacuar el agua.

