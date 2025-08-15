Operativo contrarreloj en Cajicá: Ejército y socorristas buscan a Valeria

Soldados del Ejército, apoyados por equipos especializados en búsqueda y rescate, caninos entrenados y medios aéreos, trabajan junto a la Policía, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, autoridades locales y la comunidad para dar con el paradero de Valeria Afanador Cárdenas, la niña de 10 años que lleva varios días desaparecida.

Las labores se adelantan bajo un sistema de coordinación interinstitucional que permite desplegar personal y recursos en distintos puntos de la zona. En el terreno se encuentran soldados especializados, un socorrista militar y dos perros entrenados: uno para búsqueda puntual y otro para rastreo en áreas abiertas.

Como parte de la operación, se ha hecho un reconocimiento aéreo en un radio de dos kilómetros, mientras varios equipos se mueven de manera simultánea por rutas estratégicas que podrían coincidir con el recorrido de la menor. Al mismo tiempo, buzos de Bomberos inspeccionan el cauce del río cercano para descartar cualquier hipótesis.

El Ejército Nacional señaló que mantendrá el despliegue de sus rescatistas y reiteró su compromiso de proteger a la población. La institución destacó que cada esfuerzo se hace con un objetivo principal: salvar una vida y llevar tranquilidad a la familia de Valeria y a toda la comunidad de Cajicá, que hoy mantiene la esperanza de encontrarla con vida.