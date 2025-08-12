Publicidad

Cundinamarca

Madre de niña desaparecida en Cajicá denuncia llamadas extorsivas en medio de la búsqueda

La menor fue vista por última vez en una zona de arbustos cerca a un río, según cámaras del colegio donde estudia.

Valeria Afanador, de 10 años (1).jpg
Valeria Afanador, de 10 años //
Foto: ICBF
Por: Javier Segura
|
Actualizado: agosto 12, 2025 11:41 p. m.

En Cajicá, Cundinamarca, continúa un amplio operativo para encontrar a Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down, desaparecida en la mañana del 12 de agosto en la vereda Río Frío, cerca del Gimnasio Campestre Los Laureles, donde estudia.

De acuerdo con las autoridades, la menor fue vista por última vez en una zona de arbustos cercana a la reja que limita con el río, según registraron las cámaras de seguridad del colegio.

En su búsqueda participan más de 180 personas, entre bomberos de Cajicá y Zipaquirá, Policía, Fiscalía, organismos de socorro y miembros de la comunidad.

Valeria Afanador, de 10 años.jpg
Valeria Afanador, de 10 años //
Foto: Alcaldía de Cajicá

La madre de la menor, Laura Cárdenas, denunció que ha recibido llamadas extorsivas de personas que aseguran tener información sobre su hija. Las autoridades adelantan el rastreo de los números desde los que se han hecho las llamadas.

Quien tenga información sobre el paradero de Valeria puede comunicarse a los teléfonos 300 609 9512 o 322 348 1136, o llevarla directamente al colegio, donde están concentradas las labores de búsqueda, indicaron las autoridades.

