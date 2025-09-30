"Esperemos que sea una situación personal de estos individuos": Eder sobre cancelación de visas

Nuevamente el alcalde de Cali, Alejandro Eder, se refirió a la posible crisis diplomática que atraviesa Colombia con el Gobierno de los Estados Unidos, luego de la cancelación de la visa del presidente Gustavo Petro y varios miembros de su gabinete.

El mandatario caleño dijo que espera que esta decisión sea individual y personal, recalcando la importancia de la relación del país con Estados Unidos.

"Esperemos que esta sea una situación que se mantenga en lo personal de estos individuos, porque como lo he dicho siempre, la relación internacional más estratégica que tiene Colombia en términos comerciales, académicos, culturales, además en seguridad en la relación con Estados Unidos, ahí lo importante es seguir fortaleciendo la relación bilateral a todo nivel, pase lo que pase con el gobierno nacional", aseguró Eder.

En cuanto al anuncio del presidente Petro de modificar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el alcalde de Cali aseguró que esta relación comercial debe manejarse con con madurez, pues la relación entre ambos países "no es una pelea de adolescentes".



"Eso sería un error garrafal porque eso afectaría la vida de millones de colombianos y quiero ser muy claro, Estados Unidos es el principal destino de exportaciones de Colombia, el 30% de las exportaciones del país van a Estados Unidos, yo invitaría a mucha cordura, a mantener los pies y aquí hay que pensar es en el pueblo colombiano, esto no es una pelea de adolescentes", finalizó.

El mandatario caleño aseguró que seguirá adelantando una estrategia de diplomacia subregional fortaleciendo así la relación desde Cali con el país norteamericano.