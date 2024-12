Estafan a 30 personas por recorridos en bus turístico de Cali; el servicio es gratuito

Se conoció el caso de por lo menos 30 ciudadanos que resultaron estafadas por personas inescrupulosas que, a través de redes sociales, engañaron a la comunidad con un supuesto recorrido en el bus turístico de Cali a quienes les cobraron alrededor de $30.000.

De acuerdo con la denuncia que se presentó, el recorrido incluía un paseo por el centro y oeste de la ciudad con paradas en el complejo religioso La Merced, el monumento al Gato del Río y el mirador donde está ubicado el monumento a Sebastián de Belalcázar.

"Queremos hacer un llamado a la ciudadanía a no caer en posibles fraudes, este es un servicio financiado por la secretaria de turismo, que no tienen que pagar por un cupo en un bus, no se dejen tumbar por trampas en las redes", dijo Mabel Lara, secretaria de Turismo.

Asimismo, desde la dependencia indicaron que el servicio del bus turístico es gratuito para la comunidad y solo se gestiona a través de un proceso de inscripción que se realiza en la página oficial de la Alcaldía de Cali y la secretaria de turismo.

"Para poder hacer el registro deben utilizar las redes sociales de la secretaria de turismo y también la plataforma de la página web visitcali.travel para que allí se inscriban en los diferentes horarios de los recorridos del bus", explicó la funcionaria pública.

El bus, que hace los recorridos por los lugares más emblemáticos de Cali, tiene la capacidad para transportar a 70 personas, y especialmente va dirigido para extranjeros, fundaciones, comunidad en general, sectores educativos y empresariales, entre otros.