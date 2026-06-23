Estudiantes de Univalle levantan paro y regresan a clases desde este miércoles

Luego de tres semanas de cese de actividades en defensa de la educación pública, los estudiantes de la Universidad del Valle decidieron poner fin al paro indefinido y retornar a la normalidad académica desde este miércoles. La decisión fue adoptada durante una asamblea estudiantil realizada este martes 23 de junio en la sede Meléndez, donde participaron representantes del estamento estudiantil y miembros de la comunidad universitaria.

Según explicó Hellen Mariana Góngora Berrio, vocera estudiantil, el regreso a clases se aprobó teniendo en cuenta las garantías académicas que habían sido preaprobadas por el Consejo Académico de la institución. Además, durante la asamblea se formularon nuevas solicitudes que serán presentadas y discutidas en la próxima sesión.

"El estamento estudiantil en la Asamblea Estudiantil realizada y citada el día de hoy, se tomó la decisión de volver a normalidad académica teniendo en cuenta las garantías pre aprobadas que realizó el consejo académico en la sesión anterior y en la misma asamblea se realizaron nuevas exigencias de garantías académicas que serán socializadas y llevadas a la siguiente sesión del consejo este jueves", dijo la vocera.

Por su parte, Jampier Meneses Rivas, representante estudiantil, señaló que entre las nuevas garantías propuestas se encuentran medidas relacionadas con la ampliación de plazos académicos, y la extensión de una semana adicional para la cancelación de asignaturas y del semestre académico.



"Entre esas está el tema de la subida de notas de trabajo de grado, el tema de los bajos rendimientos académicos que no se computen durante este semestre, pero además también el tema de poder ampliar una semana más la fecha de cancelación de asignaturas y de semestre. Creo que estas garantías son apenas el punto para el regreso a clases, para dar un feliz término a este semestre de 2026-1", explicó Meneses.

Durante la jornada también se abordó la preocupación por los señalamientos y la estigmatización hacia la comunidad estudiantil registrados en los últimos días, especialmente en medio del ambiente político previo a las elecciones. Los representantes estudiantiles hicieron un llamado a la ciudadanía, a los líderes políticos y a los diferentes sectores de la sociedad a promover mensajes de respeto e insistieron en que las diferencias deben tramitarse mediante el diálogo y sin afectar la imagen de la institución.