Estudiantes y profesores de Univalle en Cali piden estabilidad laboral y apoyo académico

Estudiantes y profesores de Univalle en Cali piden estabilidad laboral y apoyo académico

La protesta de los profesores requiere que serían más de 700 docentes que no tienen unas condiciones laborales estables, aun llevando más de 10 años trabajando con la institución

Procesos administrativos, universitarios, y bienestar hacen parte de los trabajos, que por años estas personas han desempaño y de las cuales hoy reclaman estabilidad.
Procesos administrativos, universitarios, y bienestar hacen parte de los trabajos desempeñados por estas personas.
Foto: Universidad del Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 04:14 p. m.

Este lunes, estudiantes y profesores de la Universidad del Valle, sede Pasoancho, realizaron una movilización con el ánimo de pedir mejores condiciones laborales, atención a la salud universitaria y la preservación del patrimonio académico.

Asimismo, los manifestantes denunciaron la precarización laboral de más de 700 trabajadores y docentes catedráticos con décadas de servicio, quienes aseguran que continúan en condiciones inestables.

También reclamaron el deterioro de la Biblioteca Mario Carvajal, considerada una de las más importantes del suroccidente colombiano.

“Estamos movilizándonos por la estabilidad de nuestros compañeros provisionales, más de 700 en la universidad, con décadas en la institución, y eso está afectando su situación socioeconómica. Les hacemos un llamado al rector para que tome cartas en el asunto y nos sentemos a dialogar”, señaló Édison Méndez, presidente de Sintraunicol.

En medio de sus solicitudes, también hizo énfasis en el deterioro de la biblioteca principal del campus, expresando que la lluvia de los últimos meses ha afectado los libros, considerados como reliquias y que solo se pueden conseguir en la universidad.

La protesta también resaltó la necesidad de proteger el servicio de salud universitario, tras recientes accidentes en el campus, y la importancia de reducir la desigualdad mediante una educación de calidad y condiciones dignas para toda la comunidad académica.

Finalmente, los estudiantes y profesores esperan que el rector de la universidad contemple mesas de diálogo para mejorar la situación.

