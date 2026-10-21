Evacúan a los 13 soldados que permanecían en la zona del accidente aéreo en Inzá, Cauca

Los 13 soldados del Ejército Nacional, que permanecían en el lugar donde se accidentó un helicóptero Black Hawk en zona rural de Inzá, Cauca, fueron evacuados en una aeronave de la Aviación del Ejército y trasladados a Neiva, Huila. Los uniformados fueron extraídos del área del aterrizaje y llevados inicialmente a Inzá, desde donde continuaron su traslado hacia territorio huilense.

La evacuación se produjo luego de que los uniformados permanecieran en el sector mientras se coordinaba su salida, debido a las dificultades de acceso al terreno montañoso y las condiciones meteorológicas adversas que habían complicado las operaciones aéreas.

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Según la información conocida, los militares se encuentran en buenas condiciones de salud y no presentan lesiones, cabe recordar que el accidente del helicóptero UH-60 Black Hawk se registró el pasado 19 de octubre, cuando la aeronave adelantaba operaciones militares de abastecimiento de tropas y transporte de personal en el oriente del Cauca, en límites de los municipios de Inzá y Totoró.

Caída de helicóptero UH-60 en el Cauca dejó militares heridos Foto: suministrada.

En la aeronave se movilizaban soldados y tripulantes; tras la emergencia, el Ejército activó los protocolos de atención y evacuación de los afectados, mientras se iniciaron las actuaciones para establecer las causas del siniestro.



Finalmente, la permanencia de los 13 militares en la zona había generado cuestionamientos en redes sociales por el tiempo que llevaban en el lugar. Frente a esos señalamientos, el Ejército Nacional sostuvo que los uniformados no estaban abandonados y que su permanencia respondía a las condiciones de seguridad y a las dificultades para ingresar al área.