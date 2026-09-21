FAC terminó labores de extracción de los cinco ocupantes de aeronave accidentada en Chocó

La Fuerza Aérea confirmó la culminación de las labores de recuperación y extracción de los cinco ocupantes de la aeronave Cessna T-206, matrícula HK4985G, que sufrió un accidente el pasado 13 de septiembre en una zona de difícil acceso del Parque Nacional Natural Tatamá.

La operación se extendió durante varios días debido a las condiciones geográficas y meteorológicas del lugar. Se trata de una zona montañosa y agreste, ubicada aproximadamente a 9.200 pies de altura, donde las fuertes lluvias, las pendientes pronunciadas y las dificultades de acceso complicaron las labores de los equipos de rescate.

Personal de la FAC en labores de extracción de los cinco ocupantes de aeronave accidentada en Chocó. Fotografía suministrada.

Para completar la extracción, un helicóptero UH-60 Black Hawk, en configuración Ángel, del Comando Aéreo de Combate No. 5, realizó la inserción de comandos especializados del Grupo de Operaciones Especiales Aéreas, GROEA, en un punto cercano al sitio del accidente.

Desde allí, los rescatistas realizaron un desplazamiento terrestre hasta la aeronave y adelantaron las maniobras de recuperación de personal necesarias para extraer a los cinco ocupantes. Una vez culminado el procedimiento, las personas fueron trasladadas al Batallón San Mateo del Ejército Nacional, en Pereira, donde continuó el proceso de atención.



Extracción de los cinco ocupantes de aeronave accidentada en Chocó. Fotografía suministrada.

Desde el inicio de la emergencia, la Fuerza Aérea, en coordinación con el Centro Nacional de Recuperación de Personal (CENRP), desarrolló 15 misiones para atender la emergencia. En estas operaciones participaron aeronaves UH-60 Black Hawk, Bell 212, C-295, C-208 y C-90, que acumularon más de 18 horas de vuelo.

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La combinación de medios aéreos y equipos especializados en tierra fue necesaria para llegar hasta el punto donde se encontraba la aeronave y completar la extracción. Con la culminación de estas labores, la Fuerza Aérea informó el cierre de la operación de recuperación de los cinco ocupantes, después de varios días de trabajo en uno de los sectores más complejos para el acceso de los equipos de emergencia.