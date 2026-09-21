Revelan las primeras imágenes del rescate de la avioneta accidentada en el Chocó

El pasado 13 de septiembre, una avioneta de la Fuerza Aérea colisionó en Chocó y dejó a todos sus tripulantes sin vida. El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, confirmó posteriormente el hallazgo de la avioneta Cessna T206, de matrícula HK-4985.

El pasado 16 de septiembre, a través de su cuenta de X, el primer mandatario informó que los cinco tripulantes de la aeronave fueron hallados sin vida.

La aeronave pertenecía a la Patrulla Aérea Civil Colombiana y había salido de Condoto después de una brigada de salud realizada en el departamento. A bordo viajaban el piloto Mehmet Cankaya y las pasajeras Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo.

¿Qué muestran las primeras imágenes del rescate de la aeronave?

En las imágenes reveladas por las autoridades se observa a un grupo de uniformados descendiendo desde un helicóptero para luego acercarse a la avioneta accidentada.

En el video, el Ejército ingresó a una zona boscosa para encontrar los restos de la aeronave, que se encontraba destruida. En el lugar también fueron hallados los cuerpos de las personas que viajaban en la avioneta.

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Las cinco personas habían estado en Condoto participando en una brigada de salud dirigida a habitantes del municipio y comunidades cercanas. Tras finalizar la misión, emprendieron el regreso hacia Bogotá.

¿Cómo se accidentó la avioneta en Chocó?

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La aeronave perdió comunicación el pasado 13 de septiembre, sobre las 9:20 de la mañana, cuando realizaba un recorrido entre Condoto y Guaymaral. Posteriormente, se activó una radiobaliza de emergencia en la zona del cerro Tatamá.

La Aeronáutica Civil puso en marcha los protocolos de búsqueda y salvamento, con participación de diferentes organismos. La zona donde fue localizada la aeronave presenta condiciones de acceso complejas por su ubicación montañosa.