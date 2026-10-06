Frustran en Santander de Quilichao atentado terrorista dirigido contra la Fuerza Pública en Cali

En la mañana de este martes, en el sector de la galería en Santander de Quilichao, Cauca, se realizó la detonación controlada de una carga de 400 kilos de explosivos que eran movilizados en una camioneta de servicio especial en inmediaciones de la plaza de mercado del municipio.

Durante varias horas la zona estuvo evacuada en un perímetro de 100 metros a la redonda, para salvaguardar la vida de las personas que se encontraban en este lugar, pues es un sitio que diariamente tiene una gran afluencia de personas. La mayoría proveedores que se preparan para abastecer los diferentes puestos pues el miércoles es día de mercado.

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La interceptación de esta carga explosiva fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien aseguró que el vehículo tenía como destino la ciudad de Cali para atacar a la Fuerza Pública. La autoría de este ataque frustrado, se le atribuye a la disidencia Jaime Martínez, que delinque en este sector del suroccidente del país.

"Este hallazgo representa una amenaza de enorme gravedad: de confirmarse que se trata de C4, una detonación de ese volumen en una zona poblada podría causar numerosas víctimas y graves daños a viviendas, comercios e infraestructura", indicó el presidente en su cuenta de X.



Según el reporte preliminar, el vehículo con los explosivos fue recogido por un hombre de 60 años en una cafetería del corregimiento de Mondomo y de ahí llevado a la galería de Santander de Quilichao para completar la carga, en ese punto fue descubierto por unidades del Ejército que se encontraban en la zona. El conductor fue capturado.