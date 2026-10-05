Revelan detalles del atentado en el Cauca: tres personas fueron asesinadas

Un atentado en Santander de Quilichao, Cauca, dejó tres personas asesinadas y otra herida luego de que hombres armados llegaran hasta un establecimiento comercial y dispararan contra quienes se encontraban en el lugar. Los hechos ocurrieron durante la noche anterior en el sector céntrico del municipio.

Según la información conocida, los responsables se movilizaban en una motocicleta cuando llegaron al establecimiento y abrieron fuego. Cuatro personas resultaron heridas, pero tres fallecieron mientras eran trasladadas a un centro asistencial.

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La Policía, el Ejército y el CTI anunciaron la apertura de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer los autores del triple homicidio.

Cauca en alerta por incremento de violencia

Leonardo González, director de Indepaz, señaló que con este caso se registran 96 masacres en Colombia durante 2026, 16 de ellas desde el 7 de agosto. En el Cauca, según las cifras citadas por González, ya son 14 masacres durante el año, con al menos 68 víctimas.

El director de Indepaz también señaló que el norte del Cauca continúa atravesando disputas armadas, economías ilícitas y diferentes formas de control territorial. Además, mencionó las alertas de la Defensoría del Pueblo sobre Santander de Quilichao y la presencia de estructuras como Jaime Martínez y Dagoberto Ramos.

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¿Qué pasó con los explosivos encontrados en una escuela del Cauca?

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En otro hecho ocurrido en el departamento, tropas del Ejército encontraron dos artefactos explosivos improvisados dentro de una escuela rural de Cajibío, donde estudian 25 niños.

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El hallazgo se produjo en la escuela de la vereda La Palma, en el corregimiento de Ortega. Según el Ejército, los dispositivos habrían sido instalados por integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC.

Los militares adelantaron durante más de tres horas las labores para ubicar y neutralizar los explosivos. Finalmente, ambos fueron destruidos de manera controlada.

“Estos elementos representaban un grave riesgo para la vida e integridad de los niños que estudian en esta institución”, afirmó el subteniente Breiner Zambrano, comandante de pelotón del Batallón de Infantería Liviana número 7.