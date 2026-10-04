Temblor de magnitud 5,0 sacudió el Pacífico: se sintió en varias ciudades

Un sismo de magnitud 4,6 fue reportado este domingo 4 de octubre en el océano Pacífico, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento fue registrado a las 9:06 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad superficial. El primer boletín del SGC había reportado una magnitud de 5,0, pero una actualización posterior estableció el evento en 4,6.

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Por ahora, la información suministrada por el organismo corresponde a un reporte preliminar y no señala que el movimiento haya dejado afectaciones o personas lesionadas.

¿Dónde fue el sismo de magnitud 4,6 reportado este domingo?

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El evento sísmico tuvo como referencia el océano Pacífico y fue clasificado con una profundidad superficial. El SGC mantiene el reporte en desarrollo mientras continúa con la revisión de los datos registrados por sus estaciones de monitoreo.

La entidad dispone además de una plataforma para que las personas que hayan sentido un movimiento puedan reportarlo y aportar información sobre la intensidad con la que fue percibido.

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El organismo recomendó consultar sus canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre el evento.

¿Hubo más temblores en el océano Pacífico durante la madrugada?

El reporte de este domingo se suma a otro movimiento registrado durante la noche anterior. El SGC informó que el 3 de octubre, a las 11:32 p. m., se presentó un sismo de magnitud 2,7, también con profundidad superficial y ubicado en el océano Pacífico.

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La información disponible señala que ambos eventos fueron reportados por el sistema de monitoreo sísmico del país. El organismo puede actualizar posteriormente la magnitud, profundidad o ubicación de los movimientos a medida que se procesan los registros.