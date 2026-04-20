Gobernadora del Valle pide operación militar para recuperar a Jamundí

Sigue siendo compleja la situación de orden público en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, debido a la presencia de grupos armados en la zona rural y al incremento de los secuestros. Según la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, en lo que va del año se han registrado tres casos que dejan al menos cinco personas retenidas en contra de su voluntad.

Ante este panorama, la mandataria reiteró el llamado al Gobierno nacional para adelantar una intervención contundente que permita debilitar las estructuras ilegales responsables de los hechos de inseguridad en Jamundí, los cuales también impactan a la ciudad de Cali.

"Los secuestros que han habido es de un arrocero, que no se ha podido tampoco saber dónde está. Las tres personas secuestradas que venían del Cauca y esta señora Yulieth, pero también tengo que decir que es insuficiente lo que está haciendo la Fuerza Pública hoy en el municipio de Jamundí. Con este diagnóstico que tenemos es imposible, con esas capacidades que tiene el ejército y la policía que puedan controlar territorialmente la zona alta de Jamundí. Hoy le estamos diciendo al gobierno nacional, nosotros necesitamos una operación más fuerte, integral, como la del plateado", dijo Toro.

En medio de este contexto, fue dejada en libertad la empresaria Yulieth Daza, de 30 años, quien había sido secuestrada el pasado viernes por hombres armados cuando se movilizaba en su vehículo particular entre los corregimientos de Timba y Robles.



Tatiana Zapata, sobrina de la víctima, aseguró que la mujer fue abandonada en una vía del municipio de Santander de Quilichao y que su liberación se dio sin el pago de dinero.

"Mi familia y yo somos personas que creemos totalmente en Dios y siempre tuvimos mucha fe de que mi tía iba a estar bien y gracias a Dios así lo corroboramos. Lo que ella nos cuenta es que cuando se hizo su liberación, la llevaron en un carro, obviamente pues con los ojos vendados, ella no sabe por dónde la llevaron Pero cuando la dejaron ahí, ella le preguntó a alguien que dónde estaba y ya le dijeron que estaba en Santander, y entonces nosotros fuimos por ella", expresó Zapata.

A estos hechos se suma la desaparición de cuatro jóvenes desde la semana pasada en el corregimiento de Villa Paz, de quienes hasta el momento no se tiene información sobre su paradero. El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, indicó que, aunque sus familiares aún no han interpuesto la denuncia formal, un equipo especial ya adelanta labores investigativas para dar con su ubicación.

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"Las familias no han denunciado, como tal, no han puesto la denuncia frente a eso, se ha aperturado de oficio a través de las autoridades que han también colocado (esta información. Igualmente, lo que sabemos es que posiblemente una estructura de la llamada Jaime Martínez habría ocasionado este hecho, sin embargo, estamos avanzandoen los procesos, en la recolección de información para ver hacia qué sectores se los llevaron y los movilizaron", indicó el oficial.

Otra problemática que afecta a Jamundí es la ocupación ilegal de terrenos. Actualmente, siete predios se encuentran invadidos, y las autoridades advierten que su recuperación requiere una acción articulada entre la fuerza pública y las administraciones locales.

