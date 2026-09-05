Gobierno dispondrá de 24 predios de la SAE para atender a damnificados del terremoto en Cali

Una de las primeras medidas que anunció el presidente es que contempla la disponibilidad de 24 inmuebles administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que serán utilizados para brindar una alternativa de alojamiento a las personas damnificadas por el terremoto.

“Se habilitarán por orden directa mía. Se está haciendo la caracterización para verificar que todo esté bien y que todas esas personas que vamos a trasladar no tengan riesgo alguno por cuenta de las afectaciones de esas propiedades”, anunció De La Espriella a los medios de comunicación durante el recorrido.

El mandatario también informó que Cuarto de Legua será escenario de un proyecto piloto de reconstrucción, en el que se buscará integrar recursos y capacidades del sector público y privado con el objetivo de ofrecer soluciones habitacionales a las familias que resultaron afectadas. En ese sentido, aseguró que su administración acompañará las acciones necesarias para responder a las necesidades de la comunidad.

Cámara Colombiana de la Construcción Valle

Otra de las estrategias estará a cargo del Ministerio de Vivienda, que trabajará en la habilitación de terrenos y en alternativas para incrementar la densificación urbana en sectores de estratos 4, 5 y 6 de Cali.



“Es una solución estructural en la que estamos trabajando para los estratos 4, 5 y 6. Generaremos las condiciones para habilitar el uso del suelo y poder ampliar la densificación de las zonas afectadas donde técnica y jurídicamente sea posible”, explicó el jefe de Estado.

En materia económica, el Ministerio de Comercio dispondrá de recursos cercanos a los 40.000 millones de pesos para apoyar la recuperación de microempresas, comercios y actividades relacionadas con el turismo que hayan sufrido afectaciones por el sismo.

Apartamentos afectados por terremoto de 7.4 en Colombia AFP

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“A través de Bancoldex vamos a tener un cupo de hasta 25.000 millones para microempresas, con plazos de tres años, hasta 12 meses de gracia y 3 meses de período muerto”, indicó el presidente de la República.

A estas ayudas se sumarán líneas de crédito destinadas a la recuperación de los negocios afectados. Según explicó el presidente, estos recursos buscan facilitar la reactivación económica de las zonas afectadas.