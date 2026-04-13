Gobierno suspende ciclo de paz con Coordinadora Ejército Bolivariano por diferencias sobre coca

Por cuarta vez en 18 meses de diálogos de paz, el jefe de la delegación del Gobierno, Armando Novoa, se levantó de la mesa de manera unilateral luego de calificar como insatisfechas las propuestas del grupo ilegal Coordinadora Ejército Bolivariano, que pedía un mes para realizar un informe sobre las transformaciones que han hecho en las zonas donde tienen injerencia en Nariño y Putumayo.

Según conoció Blu Radio, en medio de las discusiones que tenían como objetivo cerrar el séptimo ciclo, realizado en la laguna de Chimbuza, zona rural de Roberto Payán, y en el resguardo indígena de Inda Sabaleta, en la zona rural de Tumaco, Nariño, el jefe negociador del Gobierno aseguró que los tiempos solicitados por los voceros de la delegación del grupo ilegal no se ajustaban y pidió un mayor compromiso en la búsqueda de la paz.

Sin embargo, horas antes de llegar al resguardo indígena de Inda Sabaleta, el mismo jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, confesó públicamente que el Gobierno no tiene los recursos para cumplir con los compromisos del programa de sustitución de cultivos de hoja de coca, porque las demoras en los desembolsos han sido uno de los mayores problemas para ejecutar dicho programa.

Esta confesión del jefe negociador del Ejecutivo produjo un cruce de palabras entre las delegaciones, que fue zanjado horas antes de llegar a Inda Sabaleta.



Transcurrían las horas y la discusión subió de tono luego de que la delegación de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano manifestara su preocupación después de que el jefe negociador del Gobierno afirmara en público que los guerrilleros son los dueños del territorio y que, por ende, deberían hablar con las comunidades “para que se cumpla con la sustitución de las 30 mil hectáreas que el presidente Petro ofreció en su diálogo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump”.

La propuesta de la delegación del grupo ilegal de una semana para socializar con las comunidades y convencerlas de vincularse al programa del Gobierno de sustitución voluntaria no le gustó al jefe negociador del Gobierno, quien de inmediato dio la orden de levantarse de la mesa. Pese a que Blu Radio intentó hablar con el negociador del Gobierno, este se marchó sin dar ninguna declaración.

Mientras tanto, Walter Mendoza, jefe de la delegación de la Coordinadora Ejército Bolivariano, visiblemente molesto, dijo que la mesa no se acaba y aseguró que se había llegado, en un comienzo, a la validación de las hectáreas que ya se han sustituido y de las otras que están listas para arrancar, pero que la decisión de este monitoreo está en manos del Gobierno nacional.

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“Los cultivos son de los campesinos y no de la coordinadora”, dijo Mendoza, quien aseguró que los cultivadores de hoja de coca no tienen confianza en el Estado colombiano y ahora menos luego de que el mismo jefe negociador del Gobierno admitiera públicamente que no hay recursos.

“La Coordinadora Ejército Bolivariano está apoyando ese proceso de sustitución de economías ilegales, pero no podemos obligar a los campesinos a que dejen el sustento de años. Por eso se ha planteado la conformación de una comisión que haga ese monitoreo e incentive a las comunidades para que dejen la ilegalidad”, agregó.