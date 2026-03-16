Guerra entre pandillas deja dos muertos, entre ellos un menor, en Puerto Tejada, Cauca

Un fin de semana marcado por la violencia se vivió en el municipio de Puerto Tejada, en el norte del Cauca, donde enfrentamientos entre pandillas en distintos sectores dejaron dos personas muertas y un menor de edad herido, generando preocupación entre los habitantes de esta localidad.

Entre las víctimas se encuentra Emanuel Duque, un adolescente de 13 años, quien fue alcanzado por disparos durante un ataque armado ocurrido en el sector de El Escape, en el barrio El Hipódromo. El menor fue trasladado a un centro asistencial en Cali, donde falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

En estos mismos hechos también perdió la vida un vendedor ambulante, quien quedó en medio de un enfrentamiento entre pandillas. De acuerdo con el reporte de las autoridades, en un tercer hecho ocurrido el domingo en el barrio Granada, otro menor de edad resultó herido .

La alcaldesa de Puerto Tejada, Luz Adiela Salazar, se refirió a los hechos violentos registrados durante el fin de semana en el municipio: “El balance que tenemos del fin de semana en Puerto Tejada es de mucha violencia. El viernes en la mañana, en medio de un enfrentamiento entre pandillas, resultó herido un vendedor ambulante que desafortunadamente falleció. En la noche, jóvenes de una pandilla del sector de El Escape dispararon contra un grupo de personas y causaron heridas al menor Emanuel Duque, quien por la gravedad de las heridas también falleció. Posteriormente, el domingo, otro grupo de pandillas ingresó al barrio Granada y dejó a otro menor herido”, manifestó la mandataria.



La mandataria también hizo un llamado a las autoridades para acelerar las investigaciones y capturar a los responsables de estos hechos de violencia.

“Hemos hecho un llamado a nuestra autoridad de Policía y a las autoridades investigativas para que den con los autores materiales de estos hechos. No puede seguir sucediendo que en Puerto Tejada sigamos enfrentándonos y que personas inocentes mueran en un conflicto que no es de ellos”, agregó.

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Frente a esta situación, desde la administración municipal se anunció una recompensa para las personas que entreguen información que permita esclarecer estos hechos y dar con los responsables, mientras avanzan las investigaciones por parte de las autoridades.