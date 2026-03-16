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Guerra entre pandillas deja dos muertos, entre ellos un menor, en Puerto Tejada, Cauca

Además, los enfrentamientos dejaron a otro menor de edad herido en el barrio Granada de esta localidad.

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