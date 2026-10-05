Habitantes de calle del centro de Cali están trasladándose a barrios vecinos por intervención

Dos semanas completa la operación Cristo Rey, que busca trasformar el centro de Cali en inmediaciones del sector de Ciudad Paraíso, y en medio de esta intervención residentes de barrios vecinos están denunciando que los habitantes de Calle procedentes de esta zona se están trasladando a sectores como la comuna 9.

Líderes de los sectores aledaños están pidiendo un encuentro pronto con la Alcaldía para definir qué ruta de atención se va a implementar para atender a esta población.

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"Obviamente se deben trasladar y se trasladan para las zonas aledañas, entre esas serían Sucre, Obrero, Guayaquil, Bretaña, pues todos los barrios aledaños que están en Ciudad Paraíso. Antes no se veía esa habitabilidad pues de la gente en la calle, en los andenes, cuando empezaron las obras en Ciudad Paraíso se incrementó", señaló Mónica Arteaga, edil de la comuna 9.

Por su parte, Catalina Ceballos presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Bretaña, asegura que el incremento de esta población en las últimas dos semanas se hizo más evidente, por lo que la preocupación de la comunidad ha aumentado.



"En un recorrido desde Ciudad Paraíso hasta la Guayaquil, que es donde está el Colegio Antonio José Camacho, sobre toda la 13, había más de 40 habitantes de calle, junto a la pared del Camacho, se nota que sí se están haciendo desplazamientos hacia la comuna, los 10 barrios estarían afectados", indicó Ceballos.

Mientras tanto, las autoridades ya contemplan una ruta de atención, justo hoy se inició este acompañamiento a los habitantes de Calle, además del censo para conocer el número exacto de cuántas personas se encuentran en esta condición.

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"Nosotros tenemos ya tres móviles trabajando con habitantes de calle, pero tenemos además desplegados 60 funcionarios de la alcaldía, haciendo un censo casa por casa de lo que era la antigua olla, el sector del Calvario y San Pascual. Esta olla la cerramos por siempre, de aquí no nos vamos. Tenemos presencia de la fuerza pública, pero sobre todo tenemos esta intervención social. Y estamos enfocándonos especialmente en cuidar y salvaguardar la niñez.", aseguró el alcalde Alejandro Eder.