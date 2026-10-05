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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Murió en Cali el periodista Mario Fernando Prado, reconocido por sus entrevistas tocando el piano

Murió en Cali el periodista Mario Fernando Prado, reconocido por sus entrevistas tocando el piano

Su muerte habría sido producto de una larga y dura batalla contra el cáncer.

Mario Fernando Prado, periodista vallecaucano.
Mario Fernando Prado, periodista vallecaucano.
Tomado de X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

En la madrugada de este lunes falleció en la ciudad de Cali, el reconocido periodista, abogado, publicista y pianista Mario Fernando Prado, muy apreciado en el Valle del Cauca por combinar sus dos pasiones, el periodismo y la música.

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Durante muchos años tuvo su programa 'Mario Fernando Piano' en el canal regional Telepacífico, donde entrevistaba a diferentes figuras públicas de la ciudad y la región, mientras tocaba este instrumento. También se le conocía por su columna de opinión 'Sirirí', en el diario El País, como el pájaro de mismo nombre, haciendo referencia a que siempre estaba encima de la gente molestando.

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Sobre su trayectoria en el periodismo

La trayectoria de Prado es bastante reconocida. Ganó dos premios Simón Bolivar, y justo en el año 2024 tuvo un reconocimiento especial por parte de la Alcaldía de Cali en los premios Alfonso Bonilla Aragón de ese año.

Lo que se pudo conocer es que su muerte fue producto de una larga y dura batalla contra el cáncer.

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