Habitantes de la ladera de Cali protestaron por cierre de centro de atención a la primera infancia

Más de 100 niños de la Comuna 18 de Cali podrían verse afectados tras el cierre del Centro de Atención a la Primera Infancia, ubicado en el barrio Alto Los Chorros, Comuna 18. Así lo denunciaron padres de familia y líderes comunitarios, quienes manifestaron su inconformidad este viernes en la plazoleta Jairo Varela, frente a la Alcaldía.

La comunidad no está de acuerdo con la decisión de la administración distrital de trasladar el Centro de Solidaridad de las Esperanzas (Cesoles) hacia otro espacio denominado Alto de la Cruz.

Según los padres, la medida fue adoptada sin consultar a las familias ni socializar el proceso, lo que ha generado inconformidad y preocupación. Además, advierten que el nuevo lugar presenta graves deficiencias en infraestructura y servicios básicos. Allá se registran cortes de agua de hasta tres días por semana.

“Nos están obligando a hacer un traslado impuesto y a un lugar sin garantías, si en Alto de los Chorros carecemos de agua, en Alto de la Cruz la situación es más preocupante, y ¿por qué tras 12 años que lleva este espacio ahora les da por cambiarlo'”, expresó Paola, madre de familia.

La comunidad ha manifestado que no enviará a los niños al nuevo punto y exige a la Alcaldía que garantice un espacio seguro, con servicios básicos continuos, así como la estabilidad laboral de las profesoras que quedarían desempleadas con el traslado.

Por su parte, la Secretaría de Bienestar informó que, tras la visita del equipo de infraestructura de primera infancia, se evidenciaron fallas en las baterías sanitarias, falta de piezas y carencia de espacios adecuados en el actual centro. Ante esta situación, la administración decidió habilitar otro lugar para la atención.

Finalmente sobre las 12: 40 p.m. de este viernes la dependencia de Bienestar Social informó que se establecieron mesas de diálogo con la comunidad, programadas para el próximo martes a las 9:00 a.m., con el fin de buscar una solución concertada al problema y garantizar la continuidad del servicio a los menores.