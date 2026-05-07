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Hombres armados atacaron subestación de Policía en corregimiento Robles de Jamundí

Las unidades de seguridad mantienen presencia en varios sectores de Robles y la orden operacional sería impedir el ingreso de los atacantes a la localidad.

Subestación policía robles.jpg
Subestación de Policía de Robles, Jamundí.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de may, 2026

Un ataque armado contra la subestación de Policía del corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí, mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad de este sector del Valle del Cauca.

De acuerdo con información preliminar conocida por Blu Radio, hombres armados atacaron la sede policial durante las últimas horas, lo que obligó a una reacción inmediata de unidades del Ejército Nacional y de la Policía que permanecen desplegadas en la zona para contener la situación.

Fuentes en el territorio señalaron que ya fue solicitado apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana mientras continúan las operaciones de defensa y control en el corregimiento.

En medio de la tensión, uno de los principales temores de las autoridades y habitantes está relacionado con la presencia de estudiantes en la institución educativa de la localidad.

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Las unidades de seguridad mantienen presencia en varios sectores de Robles y la orden operacional sería impedir el ingreso de los atacantes a la localidad.

Por ahora, la comunidad permanece resguardada en sus viviendas a la espera de que se normalice la situación de orden público. Las autoridades no han entregado un balance oficial sobre personas heridas o capturas derivadas de estos hechos.

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