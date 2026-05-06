Liberan a empresario que permaneció cuatro meses secuestrado en Jamundí, Valle

Este empresario fue interceptado en el mes de diciembre, por sujetos armados en la vía que conecta a Cali con el municipio de Jamundí, cuando se movilizaba a bordo de su vehículo particular.

La víctima se dirigía a una reunión en el sur de la capital vallecaucana cuando fue sorprendido por presuntos integrantes del frente 'Jaime Martínez', quienes lo intimidaron y obligaron a ir con ellos.

Una vez secuestrado, los disidentes se pusieron en contacto con la familia del empresario y exigieron el pago de 14.000 millones de pesos por su liberación. Sin embargo, se dio aviso a las autoridades para lograr su ubicación y liberación.

"El empresario estaba siendo extorsionado por una alta suma de dinero y fue retenido por integrantes de este grupo armado residual organizado. El empresario fue conducido a las instalaciones del Gaula para el restablecimiento de sus derechos", indicó el coronel Mauricio Andrés Medina, comandante Grupo Gaula Militar Valle.



Tras cuatro meses en cautiverio, finalmente el empresario fue liberado en el desarrollo de una operación del Gaula militar junto al CTI de la Fiscalía. Encontrándolo en un inmueble ubicado en la zona rural de Jamundí, logrando su rescate.