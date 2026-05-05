Nuevo hecho violento en Jamundí, Valle: hallan dos cuerpos junto a un taxi en Río Claro

Dos cuerpos sin vida fueron encontrados en las últimas horas en una zona rural del municipio de Jamundí. Según los primeros reportes, se trataría de dos hombres que se desplazaban en un vehículo tipo taxi, el cual fue localizado en el sector conocido como Río Claro.

Al parecer, los cuerpos presentan heridas de consideración, presuntamente causadas por arma de fuego, y habrían sido dejados a la orilla del río.

Ante lo sucedido, Jhony Rangel, representante de la Mancha Amarilla, señaló que el automóvil involucrado en este doble homicidio tiene placas de Cali y afirmó que el gremio de taxistas se encuentra consternado por este hecho violento.

"Un Kia Picanto, el vehículo pertenece a una empresa del frente de seguridad de taxistas en Santiago de Cali, ya al propietario fue informado, rechazamos estos hechos y pedimos al gobierno nacional pueda de verdad brindar seguridad", dijo Rangel.



Cabe recordar que allí hay presencia de disidencias de las Farc, en particular del frente Jaime Martínez. Hace aproximadamente una semana, un camión de una empresa avícola fue atacado e incinerado por hombres armados, quienes detuvieron a sus ocupantes antes de prenderle fuego.

Entretanto, las autoridades continúan en el lugar, a pesar de las dificultades de acceso, adelantando labores de inspección y recopilación de evidencias. Se espera que en las próximas horas se logre establecer la identidad de las víctimas.

