Hombres armados quemaron vehículos y maquinaria amarilla en zona rural de Tuluá, Valle

Tres vehículos y una retroexcavadora fueron incinerados por hombres armados en zona rural de Tuluá, Valle del Cauca, en un sector conocido como Colonia Baja, ubicado entre El Picacho y el corregimiento de La Marina de ese municipio.

De acuerdo con información preliminar, los vehículos pertenecían a una empresa contratista encargada de instalar torres de energía de alta tensión, un proyecto de infraestructura eléctrica que se adelanta en la zona.

"Los vehículos son de una empresa contratista de la compañía de electricidad de Bogotá, porque ellos están instalando unas torres de energía; es un proyecto que es a nivel nacional y hace parte de la infraestructura eléctrica del país. Esa red viene desde Antioquia y pasa por acá, por Tuluá", dijo Martín Hincapié, secretario de Gobierno de Tuluá.

Según las autoridades, los hombres armados interceptaron a los trabajadores, los obligaron a descender de los vehículos y posteriormente procedieron a incinerarlos. Entre los vehículos afectados se encuentran un camión, una buceta y una camioneta, esta última hurtada y posteriormente quemada en el sector de San Lorenzo.



"En esos vehículos ellos llevaban material precisamente para el proceso y los quemaron, pero ellos huyeron después de eso en una camioneta que más adelante también la quemaron. Eso es un tema que no entiende uno, sabiendo que esto es para el desarrollo de las comunidades, y esas son cosas de los bandidos y es una situación lamentable", explicó el secretario.

De manera simultánea, una retroexcavadora que realizaba labores comunitarias en la vereda Brasil también fue incinerada por los sujetos. Tras estos hechos, las autoridades anunciaron la suspensión preventiva de las obras en la zona, incluyendo un proyecto turístico denominado “Cruz del Picacho”, adelantado entre la Gobernación y la Alcaldía, debido a presuntas amenazas contra su ejecución.