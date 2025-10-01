Homicidios en Cali aumentaron 8 % durante septiembre, con casi 100 muertes violentas

El análisis del mes de septiembre registra que los homicidios aumentaron 8 %. Mientras que en 2024 se presentaron 85 casos, este año la cifra asciende a 92 muertes violentas. Según las autoridades, aunque no se están conformes con esta cifra, este aumento no representa un comportamiento atípico de este delito. Los crímenes estarían relacionados principalmente con ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales especialmente en el oriente de Cali.

“No desconocemos que los homicidios son muy altos para una ciudad con 2 millones y medio de habitantes, pero si miramos el indicador en contexto, es decir con años anteriores, tenemos un aumento del 9% comparado con el año anterior, es decir, nos estamos comparando con el mejor año en materia de homicidios de la historia de Cali, pero sigue siendo uno de los mejores años en este indicador si revisamos que hemos tenido años con más de 2.000 homicidios”, enfatizó el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jairo García.

En lo corrido del año se han registrado 745 homicidios en Cali, 59 casos más que en el mismo periodo del año anterior. Ante estas cifras de homicidios, algunos concejales de la ciudad han propuesto que se decrete un toque de queda selectivo, señalando que el 70% de los homicidios se concentraron en el oriente de la ciudad, lo que evidencia la urgencia de acciones focalizadas y efectivas.

Por su parte, en el 2025, Cali registra una reducción significativa en los casos de hurto. En lo corrido del año se contabilizan 18.335 denuncias, lo que representa una disminución del 19% frente al mismo periodo de 2024, cuando se habían presentado 4.363 casos más.