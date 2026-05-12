HUV alcanza niveles críticos de sobreocupación por cierre de IPS y clínicas en la región

Desde el departamento del Valle del Cauca, las autoridades continúan evaluando la posibilidad de declarar la emergencia humanitaria en salud tras el cierre de varias IPS, clínicas y diferentes servicios médicos en la región.

Esta situación está ocasionando que un número elevado de usuarios llegue al Hospital Universitario del Valle para continuar con sus tratamientos y procedimientos médicos, lo que ha provocado que la entidad pública alcance su capacidad límite y que los niveles de sobreocupación incrementen de manera exorbitante.

“Por la falta de pago a las IPS privadas y públicas, muchas instituciones han tenido que cerrar servicios. Al cerrarse esos servicios, las personas acuden a los hospitales públicos porque allí no se puede negar la atención. En el Hospital Universitario del Valle, por ejemplo, tenemos un 300 % de sobreocupación. Esto genera que muchas veces los servicios no se puedan prestar con la calidad y oportunidad que se quisiera”, dijo la gobernadora Dilian Francisca Toro.

La mayoría de pacientes que llegan son personas con enfermedades crónicas afiliadas a diferentes EPS del departamento e incluso de otras regiones del suroccidente colombiano, situación que ha obligado al centro asistencial a habilitar camillas adicionales para poder atender la alta demanda.



“Los pacientes que están generando el colapso en urgencias son, principalmente, personas descompensadas desde el punto de vista crónico y, adicionalmente, la gente no tiene más opciones. Si se cierra un convenio entre algún asegurador y una clínica privada, los usuarios deben acudir al sector público y nosotros no podemos negar la atención. Por eso, en algunas ocasiones, nos toca redireccionar pacientes hacia servicios de baja y mediana complejidad”, explicó Jhon Sandoval, jefe coordinador del servicio de urgencias del HUV.

Es por esta razón que se solicitó la instalación de una mesa técnica con la Procuraduría y la Contraloría para buscar una mediación ante el Gobierno Nacional y encontrar soluciones urgentes a la crisis financiera que afecta tanto a la salud pública como privada.