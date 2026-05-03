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Incautan $170 millones ocultos en camioneta y capturan a dos personas en vía de Palmira, Valle

El procedimiento se llevó a cabo cuando las autoridades ordenaron detener un vehículo tipo campero, marca Toyota Prado, color verde.

Capturados Palmira, valle
Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de may, 2026

En un operativo de control vial adelantado por unidades policiales en la vía Sucromiles – El Cerrito, en jurisdicción del municipio de Palmira ,Valle del Cauca, fueron capturadas en flagrancia dos personas señaladas del delito de lavado de activos.

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El procedimiento se llevó a cabo, cuando las autoridades ordenaron detener un vehículo tipo campero, marca Toyota Prado, color verde. Durante la inspección inicial, los uniformados hallaron $20 millones de pesos en efectivo en poder del conductor y otros $15 millones en el acompañante.

Sin embargo, al realizar una revisión más detallada del automotor, los agentes descubrieron $135 millones de pesos adicionales ocultos en compartimientos de las puertas delanteras y en el mecanismo de la palanca de cambios. En total, fueron incautados $170 millones de pesos en efectivo.

Al ser requeridos por la procedencia del dinero, los ocupantes del vehículo no lograron justificar su legalidad, lo que llevó a su captura inmediata.

Los detenidos, de 50 y 19 años de edad, son oriundos de San Bernardo del Viento ,Córdoba, y Quimbaya ,Quindío. Según información oficial, el mayor de ellos registra una anotación previa por el delito de porte de armas de fuego en 2017, en el municipio de Santander de Quilichao.

En el operativo también fueron incautados tres teléfonos celulares y el vehículo en el que se movilizaban.

Tanto los capturados como el dinero, el automotor y los demás elementos decomisados quedaron a disposición de la Fiscalía , que en las próximas horas definirá su situación judicial.

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