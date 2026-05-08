Investigan robo en la Secretaría de Tránsito del municipio de Florida, Valle

La atención al público en la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Florida, Valle del Cauca, fue suspendida este viernes luego de que se registrara un hurto al interior de sus instalaciones.

De acuerdo con la información oficial entregada por Andrés Izquierdo, director de la dependencia, la medida fue adoptada para permitir las labores de inspección y criminalística que adelantan unidades de la Policía y la Fiscalía en la sede afectada.

“Inmediatamente llega la persona encargada de aperturar la oficina y se encuentra con una ventana forzada. Al parecer ingresaron por encima de las rejas porque no se evidencia violación de chapas. De inmediato se dio aviso a las autoridades para que hicieran presencia en el lugar. Lo que sí le comunicamos a la comunidad es que hoy no habrá atención al público”, explicó el funcionario.

Según las primeras verificaciones, los responsables habrían ingresado durante la madrugada aprovechando un punto vulnerable de la infraestructura. Sin embargo, hasta el momento no se ha determinado con exactitud qué elementos fueron hurtados ni el valor de las pérdidas.



“No podemos determinar en este momento los daños o lo que se hayan llevado. La oficina de tránsito tiene bajo custodia documentos importantes, además de equipos y otros elementos. Estamos a la espera de los resultados de la investigación”, dijo Izquierdo.

Entretanto, las autoridades avanzan en la recolección de evidencias y revisión de cámaras de seguridad para establecer cómo ocurrió el hecho e identificar a los responsables. Ante esta situación, la Administración Municipal pidió comprensión a los ciudadanos por la suspensión temporal del servicio, señalando que la medida es necesaria mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.