Joven vallecaucano fue hallado muerto en un río de Londres; familia pide respuestas

El trágico caso de Joe Emanuel Cuaspa Vargas tiene a una familia vallecaucana radicada en Londres sumida en el dolor y la zozobra. Emanuel, de 21 años, era un joven chef oriundo de Tuluá, Valle, y se había radicado en Londres hace más de cinco años junto a su padre y hermanos.

La mala noticia llegó el pasado 2 de junio, cuando Emanuel salió con unos amigos y luego su padre fue informado de que había sufrido un accidente en un sector de Battersea, a orillas del río Támesis, en Londres.

Las primeras versiones indicaban que el joven se había lanzado a disfrutar del río, pero una corriente lo arrastró y, desde entonces, no se supo más de él. Otras versiones sugieren que alguien pudo haberlo empujado.

Días después, las autoridades británicas encontraron un cuerpo, pero no había claridad sobre si pertenecía al joven. Por eso, la familia de Joe Emanuel lo buscó incansablemente, recorriendo calles y visitando iglesias.



La espera terminó

Sin embargo, la espera terminó el pasado 7 de agosto, cuando las autoridades británicas confirmaron oficialmente la identidad de Emanuel, tras más de dos meses de angustiosa espera.

Alexander Cuaspa, padre de Emanuel, en entrevista a medios británicos denunció demoras, falta de información y presuntas inconsistencias en el desarrollo de la investigación.

Además, ha expresado su inconformidad con la atención recibida desde el Consulado colombiano en Londres, señalando que no se les brindó el acompañamiento esperado durante los momentos más difíciles.

"Le pedíamos fotos a las autoridades, pero no nos confirmaban si era el cuerpo o no. Llamamos al consulado colombiano dos veces, pero solo nos dijeron que enviáramos un correo y no recibimos respuesta."

En medio del dolor, la familia espera que la investigación arroje mas datos para esclarecer que paso con Emanuel. Asimismo, recuerdan al joven como un soñador incansable que entre sus planes estaba regresar a Colombia para abrir su propio restaurante,

