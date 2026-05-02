Madre e hija fueron atacadas a disparos en Vijes: una murió y la otra quedo herida

Hay conmoción en el municipio de Vijes tras el asesinato de dos mujeres, quienes serían madre e hija, en hechos ocurridos en el barrio Patio Bonito. De acuerdo con información preliminar, las víctimas, de 28 y 59 años, fueron atacadas por dos sujetos desconocidos que les dispararon cuando se encontraban al interior de una vivienda.

La mujer de 28 años falleció en el lugar de los hechos, mientras que su madre resultó gravemente herida y fue trasladada a un centro asistencial, donde posteriormente murió.

Así lo confirmó el teniente coronel Diego Cárdenas, quien indicó que las autoridades adelantan operativos para dar con el paradero de los responsables.

Foto: referencia, AFP

"La Policía Nacional, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, se encuentra adelantando las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los delincuentes”, indicó el teniente coronel Diego Cárdenas, comandante del distrito de Policía Yumbo.



Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quienes suministren información que permita identificar y capturar a los autores del crimen.