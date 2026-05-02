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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Madre fue asesinada presuntamente por su hijo en Caldas, Antioquia: un policía resultó herido

Madre fue asesinada presuntamente por su hijo en Caldas, Antioquia: un policía resultó herido

Las autoridades confirmaron que en medio de la situación el victimario agredió con un cuchillo a un policía y luego otra subintendente lo redujo, hiriéndolo con su arma de dotación.

Mujer asesinada en Caldas, Antioquia
Cortesía
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 2 de may, 2026

María Teresa Martínez, de 45 años de edad, rogó por auxilio hasta su último aliento en una vivienda del barrio Pombal del municipio de Caldas, sur del Valle de Aburrá, hasta donde llegaron uniformados de la Policía Metropolitana ante la alerta hecha por los vecinos.

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  1. Doble homicidio Bquilla.png
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    Madre e hijo son asesinados mientras atendían un estadero en Soledad, Atlántico

Tras forzar la puerta, su cuerpo ensangrentado fue hallado al lado de su hijo, el presunto agresor y quien también estaba herido, momento en el que amenazó a un policía con un cuchillo, por lo que una subintendente que lo acompañaba lo hirió con su arma de dotación.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, aseguró que el hijo de la víctima tenía antecedentes por otros delitos.

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Cinta de Policía
Foto: Referencia AFP

"En el momento de la intervención policial, uno de nuestros integrantes resultó lesionado, por ello se utilizó la fuerza de manera racional y proporcional, y las armas legítimas del estado que nos ha dado para proteger la integridad de las personas. Capturamos a un ciudadano de 26 años que momentos antes había asesinado a su progenitora. Es de resaltar que este delincuente tiene antecedentes por las conductas delictivas de porte, tráfico y fabricación de sustancias psicoactivas, por el delito de concierto para delinquir agravado y por el delito de lesiones personales", detalló.

Las autoridades precisaron que en el hecho, la uniformada también hirió a su compañero, por lo que ambos fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica, aunque para el caso del señalado victimario su estado es crítico e incluso requirió cirugía.

Bello confirmó que por lo pronto la Policía, junto con la Fiscalía, avanzan para establecer “las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo esta conducta de homicidio” que fue reportado a la línea de emergencia 123 como un caso de violencia intrafamiliar.

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