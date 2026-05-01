Marchas Día del Trabajo en Cali contarán con acompañamiento de las autoridades

Para este 1 de mayo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, se tienen previstas diversas movilizaciones en la ciudad de Cali, organizadas por centrales obreras, sindicatos y movimientos sociales. De acuerdo con voceros sindicales, las marchas iniciarán a partir de las 8:00 de la mañana y tendrán dos puntos principales de concentración.

"Iniciaremos en el puente de Luna para luego finalizar en el sector de Puerto Rellena, es una jornada que busca visibilizar las principales demandas laborales y sociales y respetar nuestros decrechos" dijo Wilson Sáenz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el Valle del Cauca.

Según explicó, la jornada no solo conmemora la lucha histórica de los trabajadores, sino que también busca llamar la atención sobre temas actuales relacionados con condiciones laborales, derechos sociales y políticas públicas.

Estas actividades no se limitarán a Cali, ya que también se desarrollarán en otras ciudades del país como Bucaramanga, Bogotá y Medellín, donde distintas organizaciones se sumarán a esta fecha con marchas y concentraciones.



Por su parte, las autoridades de movilidad anunciaron un plan especial para acompañar las jornadas. Más de 100 agentes de tránsito estarán desplegados en diferentes puntos de la ciudad, especialmente en el sur, con el objetivo de regular el flujo vehicular y minimizar el impacto en la movilidad. De igual manera, hicieron un llamado a los conductores para que planifiquen sus desplazamientos con anticipación y utilicen rutas alternas durante el desarrollo de las marchas.