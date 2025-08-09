Más de 100 establecimientos en el Valle del Cauca fueron cerrados por vender licor adulterado

Ante las múltiples denuncias de la comunidad por la venta de licor adulterado, las autoridades anunciaron que incrementarán los operativos en los municipios del departamento, para verificar que los establecimientos comercialicen productos de calidad para no afectar la salud de los ciudadanos.

En el más reciente balance que entregó la Unidad de Rentas, indica que 142 establecimientos han sido cerrados por incumplir con las normas, y por vender aguardiente y otros productos de mala calidad e incluso de contrabando.

"Hemos recorrido más del 60 % de los municipios de nuestro departamento, con un total de 2.176 visitas de inspección y control. Se han obtenido 232 aprehensiones de licores y cigarrillos y hemos realizado 142 cierres de establecimientos”, dijo Martha Isabel Ramírez, gerente de la Unidad de Rentas del Valle del Cauca.

Los operativos de las autoridades han permitido decomisar más de 6.000 unidades de licor y cigarrillos entre enero y julio de 2025. Un resultado obtenido en más de 230 procedimientos de aprehensión.

"También queremos resaltar que, en todo el trabajo interinstitucional que se ha hecho con todas las entidades que tienen que ver con inspección y control y vigilancia, con el apoyo de la fuerza pública se han realizado seis capturas y más de 600 unidades de botellas de licor adulterado y de contrabando en nuestro Valle del Cauca”, manifestó Ramírez.

En el segundo semestre de este año y con la llegada de diferentes festividades, equipos especiales anticontrabando estarán realizando monitoreos permanentes en los municipios del departamento. Finalmente, las autoridades hacen el llamado a la comunidad a comprar solo en puntos autorizados.