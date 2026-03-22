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Más de 2.700 motos “gemeleadas”: el hallazgo que destapó poderosa red de desguace en Cali

El operativo dejó tres capturados, la recuperación de vehículos robados y un millonario golpe a una estructura criminal que también estaría ligada al microtráfico.

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