Más de 2.700 motos “gemeleadas”: el hallazgo que destapó poderosa red de desguace en Cali

Un gigantesco hallazgo dejó al descubierto la magnitud del negocio ilegal alrededor del hurto de motocicletas en Cali. Más de 2.700 motos con números de identificación alterados fueron encontradas durante un operativo de las autoridades, que además permitió la captura de tres personas señaladas de integrar esta red criminal.

Detrás de fachadas de talleres, bodegas y parqueaderos, esta organización se dedicaba a recibir vehículos robados, desarmarlos en cuestión de horas y comercializar sus partes o modificar sus datos para reinsertarlos en el mercado ilegal. Todo esto ocurría en sectores de las comunas 3, 10, 11, 18 y 20, en barrios como Sucre, Aguablanca, Prados del Sur, Las Torres y San Judas.

La ofensiva, denominada 'Fortaleza', incluyó nueve allanamientos en puntos estratégicos de la ciudad. En estos operativos "la Policía logró recuperar 35 motocicletas y 12 vehículos que habían sido reportados como hurtados, además de incautar autopartes, dinero en efectivo y varios elementos utilizados en esta actividad ilícita." Confirmó el Coronel Elver Vicente Sanabria director investigativo criminal e Interpol.

Pero el caso no se queda solo en el hurto de automotores. Durante los registros también fueron encontradas drogas sintéticas, cocaína, marihuana y medicamentos de uso controlado, lo que evidencia la conexión de esta estructura con otras economías criminales como el microtráfico.



El golpe económico a esta red supera los 6.300 millones de pesos, mientras avanzan las investigaciones para ubicar a más integrantes de esta organización que operaba en la capital del Valle del Cauca.