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Más de 400 perros y gatos han sido abandonados en Cali durante 2026

La cifra de abandonos supera las adopciones y ha provocado una preocupante sobrepoblación de animales en el Centro de Bienestar Animal de Cali.

Animales en Cali.
Animales en Cali.
Alcaldía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de jun, 2026

El abandono de perros y gatos en Cali registra un preocupante incremento durante 2026, generando nuevos retos para los profesionales que trabajan en el Centro de Bienestar Animal (CBA), quienes a diario atienden a decenas de animales en condición de vulnerabilidad.

De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido del año más de 400 animales de compañía han sido dejados en situación de calle. Entre ellos, se encuentran desde cachorros hasta animales de mayor edad, muchos de los cuales habrían desarrollado vínculos afectivos con sus anteriores cuidadores.

Esta problemática no solo incrementa la población de animales sin hogar, sino que también expone a estos seres sintientes a condiciones de miedo, soledad y desprotección.

Aunque el Centro de Bienestar Animal logra dar en adopción hasta 10 animales por semana, la cifra resulta insuficiente frente al creciente número de abandonos, así lo advirtió Carmen Elena Domínguez, directora técnica de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa), quien señaló que la situación se ha tornado compleja.

“El índice de abandono supera las cifras de adopción, con un aumento en los niveles de sobrepoblación en el Centro de Bienestar Animal, lo que ha generado una situación que, en este momento, ya es bastante compleja”, afirmó la funcionaria.

Domínguez también hizo un llamado a la ciudadanía sobre la responsabilidad que implica adoptar una mascota.

“Recordemos que estos ‘peluditos’ son para toda la vida. Sin embargo, notamos abandonos desde animales muy jóvenes hasta mayores. Nos llegan muchos casos de mamás gestantes o cachorros recién nacidos. La invitación es a esterilizar y adoptar”, explicó.

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Desde la administración distrital reiteraron el llamado a la adopción responsable como una medida clave para enfrentar esta problemática y mejorar la calidad de vida de cientos de animales en la ciudad.

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