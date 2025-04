Más de 50 personas aseguran que fueron estafadas en Cali por un concesionario de motos

Al menos 50 personas denunciaron ser víctimas de estafa por parte de un concesionario ubicado en la carrera 15 con calle 13, centro de CaliCali . Dicen varios ciudadanos que adquirieron motocicletas, pero, al momento de ir a recogerlas, no estaban listas para ser entregadas.

Lo que más les llamó la atención al momento de llegar al local comercial fue enterarse de que las personas con las que hicieron la compra, según los denunciantes, ya no trabajan en el lugar.

"Yo compre una moto en efectivo, cancele $4.150.000 y $5.000.000 con mi tarjeta, yo vengo a reclamarla y me dicen que el vendedor se robó la plata, yo tengo todos los soportes y acá no nos dan ninguna respuesta porque nunca hay administrador, es decir, que estamos en nada", dijo Ingrid Serna, una de las ciudadanas afectadas.

Así como ella, otros usuarios manifestaron que las motos que compraron superan los 10 millones de pesos, como el caso de una mujer que compró una de las motos ofertadas por los supuestos vendedores en más de 17 millones.

"Yo compré una NMAX, me costó $17.100.000 y el asesor no aparece por ningún lado, la empresa no da respuesta y acá nadie dice nada, parece que la plata ya se perdió, y hay cantidad de personas y cuando vi toda esta gente me di cuenta de que nos robaron. Ponen a dos mujeres acá a dar la cara, pero ellas no saben nada", manifestó Lina Castro, otra usuaria afectada.

Hasta el momento el establecimiento de comercio no les ha entregado ninguna información respecto a lo sucedido ni tampoco sobre que fue lo que pasó con los trabajadores que recibieron el dinero. Mientras tanto, siguen llegando más personas que denuncian que pagaron motocicletas, las cuales hoy no aparecen en el sistema de venta del concesionario.