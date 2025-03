Familias de Palmira denuncian estafa con planes turísticos para viajar a España

Son alrededor de 30 personas las que resultaron afectadas por cuenta de una agencia de viajes que vendió tiquetes y paquetes turísticos con destino a España, pero al momento del viaje resultó ser un falso servicio, ya que el establecimiento de comercio al parecer no estaba conformado legalmente.

Uno de los casos es el de una persona que adquirió un paquete que superó los $30 millones de una excursión. Las personas estafadas denunciaron que cuando fueron a reclamar por lo sucedido, el punto de venta ubicado en el municipio de Palmira, Valle, ya estaba cerrado.

"Resulta que yo a la señora le compre un tiquete desde el mes de diciembre y se lo pague en dos contados, y supuestamente yo salía de viaje el 5 de febrero, pero ese día empezó a decirme que el 7, que luego el 10, pero ya el 14 de febrero me envió para Bogotá, porque era más fácil supuestamente el viaje y cuando llego a Bogotá, resulta que no me tenía los tiquetes que yo había comprado para viajar a Madrid. ", dijo Laura Callejas, una de las afectadas.

Otra de las personas estafadas señaló que adquirió un paquete por más de tres millones de pesos con ahorros para hacer realidad su sueño de viajar fuera del país en la búsqueda de mejores oportunidades, pero también se encontró con la sorpresa de que se trataba de una estafa.

Publicidad

"El viaje lo pague así, yo el 15 de enero le abone $2.000.00, pero todo el viaje costo $3.100.000 y después en el segundo pago yo le abone $700.000 y después le abone $400.000 y ese día me llama y me dice que tengo que pagar rápido, porque necesitaba separar el viaje que porque los plazos se vencían, y yo incluso ese día salí rápido de mi trabajo que por cierto lo perdí, por eso también mi motivo para viajar a España", expresó Isabel Martínez, usuaria afectada.

La denuncia por parte de los afectados ya fue interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación y, según los afectados, desde la supuesta agencia de viaje respondieron en las últimas horas que a algunos de ellos se les devolverá parte del dinero pagado para los viajes.